Pildid: iPhone’ide smugeldaja tabati 102 telefoniga

Kohaliku pressi järgi hüüdnime «Raudnaine» saanud smugeldaja püüti tolliametnike poolt kinni, kui nad märkasid, et naise terve keha on imelikke mügarikke täis. Kohaliku raporti kohaselt äratas tollitöötajate tähelepanu naise riietus, vahendab The Verge. Smugeldaja kandis rohkem riideid kui oleks vaja kuuma ilmaga ja tema keha oli võrreldes kätega proportsioonist väljas.

Kui naine kõrvale kutsuti leiti nelja kihina ümber tema keha teibitud iPhone’id ja 15 luksuskella. Asjad olid pakitud plastikusse ja kaalusid ligi 20 kilo kokku.

Sõltumata sellest, et Apple on juba aastaid Hiinas iPhone müünud on smugeldamine endiselt probleem, sest nutitelefonid maksavad Hiinas erinevate maksude tõttu kuni 30 protsenti rohkem.

Shenzeni ametnike sõnul leitakse tavaliselt smugeldajaid umbes tosina ja vahel harva kuni 80 iPhone’iga. 2015. aastal peeti kinni mees, kes üritas riiki smugeldada 94 iPhone’i.