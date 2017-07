Gboard – Google’i tark klaviatuur teeb elu lihtsamaks

Üks Gboardi trumpe on Google’i otsingunupp, mis on koguaeg nähtaval. See tähendab, et mida iganes ma telefonis ka ei tee, alati on võimalus koheselt kasutada otsingumootorit. Selleks ei pea isegi vestluseaknast lahkuma. Otsitut on väga lihtne teistega jagada. Enam pole vaja avada eraldi brauserit, kopeerida aadressi ja seejärel seda osalistele ükshaaval jagada. Lisaks kõigile muudele maailmaasjadele, saab otsida ka üht kõige olulisemat chati komponenti – suures valikus emotikone.

Muidugi on võimalus valida erinevaid kujundusi, mis lisavad klaviatuurile omapära. Häälsisestus veel eesti keeles ei tööta, kuid kes soovib inglise keelset teksti dikteerida, saab seda mugavalt teha.

