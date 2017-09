Sõiduproov: Renault Alaskan. Kõva tööloom, pop pintsak seljas

Kõik pole sugugi nii ilmne, kui paistab. Nimelt on Renault Alaskani mudelinime all põhimõtteliselt tegemist Nissan Navaraga. Ja juba selle aasta lõpus jõuab turule veel üks Navara kloon – aga siis juba luksusversioonis kastikas Mercedes-Benz X-klass. Sest kuulge, mida inimesed ikka elult muud tahavad kui vedada neljakümmet tolmust tsemendikotti kastikaga, mille sõitjateruumis polevat luksuse arvel tehtud järeleandmisi.

Euroopas on kastikate turg küll kitsas, ent kasvab siiski hoogsalt, ning eks see ole ka lihtne põhjus, miks esitleb Renault’ ja Nissani allianss pea poolteist aastat pärast Navara tulekut Euroopas Alaskanit – mitmel oluliselt sihtturul on Renault’ nimel kõvasti kaalu. Alaskani veokastis võib vedada tervelt tonni jagu padajanni ja sappa võtta kuni 3,5 tonni kaaluva piduritega järelhaagise. Näiteks Volkswagen Amaroki kandevõime jääb vahemikku viiest ja poolestsajast kuni kaheksa ja poolesaja kilogrammini. Oma näitajatega kuulub Alaskan kõige võimekamate pikapite sekka. Ka veokasti pikkus, mis on täismõõdus kabiiniga kastikate puhul alati see nii-öelda nõrk koht, on Alaskanil parem nii mõnestki konkurendist: 1578 mm.

Veokasti pindala on 2,46 m2, tagaluuk suudab kanda kuni pool tonni ja veokasti ülemistes servades on relssidel liikuvad kinnitusaasad. / Tootja foto

Need loetletud omadused on juba argumendi kaalu, kui me räägime neist, kes vajavad võimekat kastikat, nagu päästjad või muud erakorralistes oludes tegutsejad. Olgu öeldud, et rätsepatööna pakub Renault ümberehitusi väga spetsiifilisteks töödeks vajamineva erivarustuse paigaldamisest kuni selleni välja, et Alaskanist tehakse teile autoelamu.

Mõistagi on Alaskan, nagu kastikatele kombeks, ehitatud täisraamile. Kuid erinevalt tavapärastest tagatelje lehtvedrudest on Alaskanil viie hoovaga tagavedrustus. Selline lahendus peaks mõjuma kui võluvits kastikaid vaevavale tavalisele probleemile – koormamata vedrustusega ja kehval teel kipuvad need päris häirivalt õõtsuma ja hüplema. Viie hoovaga tagavedrustus peaks rabedust tuntavalt vähendama ja muutma sõidutunde üsna linnadžiibilikuks.

Kuidas, palun? Jah, te lugesite õigesti. Täiesti koormamata veokastiga sai seekord sõita üksnes maastikurada ning tavateel aitas veidi koormust veokastis kindlasti kaasa, et vedrustus saaks end näidata parimast küljest. Ent nii ehk teisiti – linnadžiibilik sõidutunne on sündinud tõsiasi. Ja ega imestada pole siin midagi. Kui Ameerika luksuskastikas kõlbab esindusülesannetes poosetama, siis eks farmides ja ehitusplatsidel lapsepõlve mööda saatnud tööloomad igatsevad samuti peenemat pintsakut ja kesklinna elu.

Teab, kuhu ronib. Kui vaja, võib juht sisse lülitada 360 kraadi kaamera ja veenduda, et esiratas on seal, kus see peab olema. / Tootja foto

Üks neist kohtadest, kus Alaskan end «külili» lubas keerata. / Tootja foto

Pikkust on Alaskanil napilt alla viie ja poole meetri, laiust kahe meetri jagu ning telgede vaheks mõõdetakse 3150 mm – ometi tundub ta sõites suurtest mõõtmetest märksa kompaktsem. Auto paiknemine teel on hästi tajutav ja masin suurema tülinata manööverdatav. Ülerahvastatud parklast sõidaks ehk mööda, aga kui kitsal mägiteel pistab kurvist järjekordne metsaveok nina välja, siis kompromisside leidmine mõlema teele mahutamiseks pole teab mis vaev. Alaskani gabariidid on lihtsalt nii selgelt loetavad. Juhi elu teevad lihtsamaks ka mootorikatte kõrgemale kaarduvad külgservad, mis aitavad auto ninaosa mõõtmetest aru saada. Pole vist vaja lisadagi, et need annavad Alaskanile ka toeka välisilme, nagu jõuliselt joonistatud poritiivadki.