Kaua kardetud video: auto rammis ülekäigurajal Starshipi pakiveorobotit

Õnnetu vahejuhtum leidis aset eile Nõmme teel, kus inimese juhitud pakirobot alustas teeületust reguleeritud ülekäigurajal foor rohelise tulega. Robotile ei osanud aga tähelepanu pöörata parempööret teinud auto juht ja suure hooga sissesõit sai reaalsuseks.

Riigikogus juunis vastuvõetud seadusemuudatus ütleb selgelt, et pööret teinud auto oleks pidanud antud juhul robotliikurile teed andma. Seega on küsimus lihtsalt selles, et juhid pole lihtsalt harjunud asjaoluga, et lisaks inimestele on liiklusesse tekkinud ka lippudega varustatud robotid.

Robot ise näitas aga korralikku vastupidavust ja paistab, et oli pärast õnnetust täiesti liikumisvõimeline.