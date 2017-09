Tehnikaarvustus: XZ1 on sümpaatseim Sony mobiil läbi aegade

Mulle isegi meeldib, et Sony pole siiani kaasa läinud valdava trendiga muuta kõikvõimalikud nurgad ja servad ümaraks, kumeraks ja mida iganes veel. Tunda on vana hea Ericssoni hõngu. XZ1 nurgad on läinud eelkäijaga võrreldes teravamakski. Sony tunneb lettidelt kaugelt ära, see lisab tabamatut intelligentsi, konservatiivsust ja vaoshoitust – kokkuvõttes lahe ja ma ei kujuta ette sihtrühma, kellele see ei võiks sobida.

Märkusena tuleb öelda, et see telefon on küll juba ilmavalgust näinud, ent müügilettidele jõuab ee reaalselt alles 9.-10. oktoobri paiku. Nii et kohe ei maksa poodi nõudma minna, oma hinnangud saan anda testtelefoni kasutuse põhjal.

Kui välimusega edasi minna, siis teiseks on tegemist vist ainsa nö tavamobiiliga telefoniga üleüldse, mille korpusele lihtsalt ei ole võimalik sõrmejälgi jätta, vähemalt ei ole neid näha. Väga suur tugevus tänapäeva puutetundlikus maailmas.

Telefoni tagakülg ja servad on kaetud ühtse mati metallikpinnaga ning vähemalt minu käsutuses olnud põhjamaiselt sinine versioon on lihtsalt väga kena. Seesama korpus on Sonyle omaselt ka veekindel.

Sony XZ1 / tootja

See telefon on ka parajalt keskmise suuruse ekraaniga, diagonaali pikkuseks on 5,15 tolli. Ekraani kiituseks tuleb öelda, et selle HDR (High Dynamic Range) kvaliteet näeb tõesti hea välja mis iganes sisu vaatamiseks ekraanilt. Sony teatel on seejuures abiks veel sellised tehnoloogiad nagu X-Reality ja Triluminos – ju la need midagi erksuse ja teravuse osas juurde annavad. Pikslitihedus on ekraanil koguni 429 dpi ja see teeb sellest ühe parema mobiilimaailmas.

Kuid selle ekraaniga on ka probleeme. Näiteks: ärge jumala eest usaldage Sonyt ekraanivalgustust automaatselt reguleerima. Tagajärjeks näiteks elektivalgusega toas mängu mängides või uudiseid sirvides on jube ekraanivalgustuse tõmblemine. Ehk siis: lülitage välja.

Probleem on ka avaekraani kasuliku ehk puutetundliku ala suurus. Konkurentide tippmudelid on üksteise järel läinud üle äärest-ääreni ja otsast-otsani ekraanile. Sony hoiab aga jäärapäiselt kinni enam laiadest kasututest servadest esiküljel. Kusjuures kodunuppu Sony esiküljel ju pole, seega pole see ka ettekääne. Milles siis asi? Sony enda kinnitusel soovis hoida tasemel jõudlust ja aku vastupidavust. No ma ei tea…

Ütlen siis kohe ära ka kolmanda puuduse või õigemini mahajäämuse, minu kui kasutaja jaoks ehk ostueelistustel olulisemaigi. LG, Samsung ja teised on nimelt juba üle läinud always on display lahenduse peale, kus kellaaeg, kuupäev ja märguanded näha ka lukustatud seadme korral. Sony selleni veel jõudnud pole ja on jäänud plinkiva tulukese lahenduse juurde. Tagajärg: uuendustega muidu harjunud inimene asub liigagi tihti telefoni ekraani sisse lülitama ja muude ponnistustega saavutatud jõudluse ja akukestvuse kasu tühistub.

Kaamera

Jah, ma tean, Sony teeb maailma kõige paremaid mobiilikaameraid. Põhikaameral megapiksleid lausa 19 ja selfiekaameral 13. Ava suurus põhikaameral keskpärane f/2.0. Kui maailma parimast riistvarast üksi on vähe, et olla maailma absoluutses tipus – vähemalt sama oluline on kujutise töötlemise protsessid ehk siis tarkvaraline poolt. Ja see viimane ei tee Sony puhul minu hinnangul jätkuvalt parimat tööd.