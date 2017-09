Erakordne galerii: Dubai taevasse tõusis maailma esimene lendav takso

Tegemist on kahekohalise isejuhtiva masinaga, mille on tootnud Saksa ettevõte Volocopter. Varustatud on see 18 propelleriga. See suudab õhus püsida kuni 30 minutit.

Turvavarustuse hulka kuuluvad varuakud ja –rootorid ning eriti hulluks olukorraks ka langevarjud. Esmaspäevase testlennu pikkuseks oli 200 meetrit ja lennu pikkuseks 5 minutit.

Dubais on saamas maailma üks innovatsioonipealinnu, aastal 2021 tahavad nad jõuda mehitamata kosmoselaevaga Marsile.

Allikas: Reuters