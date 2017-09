Europarlamendi president Facebooki tegevusest Tallinnas: nad õõnestavad meid!

«Me ei saa aktsepteerida, et internetiplatvormidele ei kehti reeglid. Platvormid, mis hoiduvad maksude maksmisest ja ei loo töökohti, kelle maksud lähevad Euroopa Liidust välja – nad õõnestavad meie majanduskasvu, nad õõnestavad meie turismisektorit,» ütles Antonio Tajani Euroopa digiteemalise tippkohtumise vaheajal ajakirjanikele.

Seega tõi Itaalia päritolu Tajani eriliselt välja just mõju turismisektorile – selge viide Airbnb tegevusele Euroopas.

«Ilmselgelt me vajame reegleid,» kõlas parlamendi juhi seisukoht. «Euroopas teenitud kasum peab olema ka maksustatud Euroopas. Õiglane konkurents tuleb jalule seada,» lisas ta.

Tajanile otse vastupidisel seisukohal oli täna Iirimaa peaminister Leo Varadkar, kes märkis tippkohtumise eel, et kui Euroopa tahab kiiremat innovatsiooni ja olla maailma digiliider, siis pole rohkem makse ja regulatsioone õige lahendus – pigem vastupidi.

Leo Varadkar Tallinnas / foto: Aivar Pau

«Meil pole Euroopa Google’it, meil ei ole Euroopa Facebooki – kui me neid ja nende tekkimist endale tahame, siis suured maksud ja regulatsioon pole lahendus selle saavutamiseks,» ütles peaminister.

Euroopa Liit on alustanud protsessi leidmaks kõike liikmesriike hõivav kompromiss digitaalmajanduse maksustamiseks. Probleem on selles, et praegu näevad rahvusvahelised maksueeskirjad ette seda, et maksustada saab vaid ettevõtteid seal, kus neil on püsiv füüsiline tegevuskoht.

Digitaalmajanduse ettevõtte nagu Google ja Facebook tegutsevad kõikjal maailmas, aga kontoreid pole neil kaugeltki igal pool. Seega ei maksa nad ka oma käibelt makse igal pool, kus tegutsevad. Euroopas on nende kontorid näiteks Iirimaal ja Luksemburgis, kes on ka karmimate reeglite kehtestamise vastu.