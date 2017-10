Eestis saab tänasest kaupa tellida telekas, aga maksma tuleb ikka minna arvutisse

Telia meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton selgitas, et esialgse pilootprojekti raames saavad kliendid TV Poest endale tellida uue teleri. Seejuures saab valiku langetada kümne erineva mudeli vahel.

«Testime uut lahendust ja klientide huvi esmalt telerite peal. Kui kõik sujub, saame teenust edasi arendada ja tootevalikut laiendada,» selgitas Anton.

Lahendus on teatud määral siiski poolik, kuna tellimuse kinnitamise järel see Teliale ning klienditeenindaja võtab tellijaga ühendust alles hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul, et leppida kokku teleri eest tasumise viis ning makse- ja tarnetingimused.

Alles peale seda saadab klienditeenindaja kliendi e-posti aadressile Telia e-poe lingi, mille abil saab paari klikiga ostu lõplikult ära kinnitada.

«Maksmine käib ikka internetis, kuna eelnevalt peab kontrollima inimese krediidivõimekust. Kui sellega kõik OK, saab juba oma e-postile e-poe lingi, mille saab kiirelt ära kinnitada,» täpsustas Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Telia TV keskkonna kaudu saavad teleritega tutvuda ja telereid tellida kõik Telia TV ja MINU.TV digiboksiga kasutajad. TV keskkonna menüüsse lisandub selleks eraldi alajaotus «Pood».

Kui TV keskkonnas pole TV Poe alajaotust näha, tasub digiboks taaskäivitada. Vanale nutiTV-le uus lahendus ei laiene ning teenuse kasutamiseks tuleb kolida uuele Telia TV platvormile.