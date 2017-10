Slovakkias puhkes skandaal: Taavi Kotka kasseeris kahe päeva eest 10 000

Skandaali keskmes olev Pellegrini oli juba varem sattunud meedia tähelepanu alla riigi kalleima advokaadi palkamise tõttu ning see taust tõstis sel nädalal esiplaanile ka arved Taavi Kotkalt. «Tasu kahe päeva eest on uskumatu… ,» kirjutab portaal Fakt24.SK.

Pellegrini olevat Kotka palganud leidmaks lahendusi algusest peale hädade käes vaevelnud riigiportaali slovensko.sk probleemidele. Portaalile loomine ise olevat juba maksma läinud 50 miljonit eurot ning veel 20 miljonit on plaanis kulutada selle parandamisele.

Pellegrini enda sõnul otsustas ta saada maailma parimat nõu – eestlased on oma riigiportaali üles ehitanud 10 aastat, see pole sündinud üleöö ning alles täna näevad nad tulemusi. «Kotka on Eesti edu guru.»

«Ja ilmselgelt nad nõud andsid. 10 000 euro eest kahe päeva eest. Täpselt nagu ta Kotkaga kokku oli leppinud. See juhtus 16. Ja 17. augustil ja Pellegrini kontori teatel sisaldab summa nii e-kirjade kui telefoni teel antud nõu,» kirjutab portaal.

Pellegrini ja Kotka vahel sõlmitud 10 000-eurose tasuga leping on avaldatud SIIN. Sellest selgub, et jutt käib siiski kahel päeval toimund e-riigi teemalistel seminaridel osalemisest.

Nädalalehe Plus7Dni andmeil plaanib Slovakkia Taavi Kotka nõu küsida ka tulevikus.

Taavi Kotka: olen maailmatasemel ja miks ma peaksin seda häbenema

Taavi Kotka ise ütles Slovakkia meediakõmu kommenteerides Postimehele, et selle riigi seis on keeruline ja sellepärast temalt nõu küsima tuligi.

«Oma valdkonnas olen maailmatasemel ja valitud aastal 2014 ka Euroopa parimaks. Minu teadmised ja kogemus maksavad, miks peaksin seda häbenema?» küsis Kotka.

Kotka sõnul on Slovakkia ELi eelmisel rahastamisperioodil kulutanud ligi miljard eurot IT-le ja ei ole sellega väga kaugele jõudnud. Võrdluseks, et Eesti investeeris IKT-sse alla 100 miljoni euro eelmisel perioodil 2007-2014.

«Ka selles artiklis toodud numbrid on kosmilised nii palju kui ma google translaatoriga aru sain. SKAIS2 on ikka tõsine köömes nende numbrite juures. Hea IT lahenduse ehitamiseks ei ole vaja palju raha, vaid tugevat organisatsiooni koos väga hea juhiga, kes teab, mida ta tahab saavutada,» märkis Kotka.

Kuna nad on nii palju raha kulutanud, siis tahtsidki nad eestlastelt õppida, kuidas teistmoodi teha.

«Seda neile ka rääkimas käisin. Erasektoris tasuta lõunaid pole,» lisas ta. Kui nad nende sõnade ja materjalide järgi tegutseksid ka, siis oleks kokkuhoid kümnetes miljonites võrreldes tänase praktikaga. Minu konsultatsioon ei piirdunud ka ainult ühekordse sealkäimisega.»