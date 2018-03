FBI avalikustas: Venemaa valitsus ründab USA kriitilisi tehnovõrke

Küberjulgeoleku üksuse US-CERT veebilehel avaldatud materjalidest nähtub, et Venemaa valitsuse rünnete objektide seas on energia- ja tuumaobjekte, kaubandusrajatised, veevõrgud, lennundus ja kriitilised tootmissüsteemid.

Tuvastatud on muu hulgas, et Venemaa häkkerite on süstinud pahavara ääremaade väheturvatud väikeste tootmiste võrkudesse, korraldanud selle abil andmepüügi ning saavutanud ligipääsu tegelike sihtmärkide – näiteks energiasektori võrkudesse - ning kogunud andmeid tööstusjuhtimissüsteemide kohta.