Midagi uut: Samsung toob Eestis turule seninägemata telefoni

Seadmetel on servast servani ulatuv äärtest kumer Super AMOLED-ekraan, mille kuvasuhe on 18,5:9.

A6+ võimaldab kasutada tippmudelitelt tuntud bokeh ehk tausta udustamise efekti, selleks on tal tagaküljel topeltkaamera. Et hämaras valguses igat sorti pilte teha, on mõlema telefoni esiküljel reguleeritava valgustasemega LED-välk, mille abiga saab pimedas teha ka selfisid.

Kasutusel on Dolby Atmose helisüsteem, mis optimeerib telefonist väljuvaid helitasemeid.

Muu kasutusmugavuse osas on A6 ja A6+ seadmetel tagaküljel asuv sõrmejäljelugeja ja näotuvastus. Lisaks on telefonidel App Pairi funktsioon, mis lubab ekraanil korraga kasutada kaht eri rakendust ning Always on Display lahendus, et lihtsamate teavituste saamiseks ei oleks tarvis telefoni lahti lukustada.

Telefonid saabuvad Eestis müügile maikuu alguses ning värvivalikus on must, kuldne ja lilla. Seni on Samsung Eesti turul olnud keskklassi telefonidega A3, A5 ja A8.

Tehnilised andmed: