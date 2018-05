See pesumasin lubab pesu pesta poole kiiremini

QuickDrive tehnoloogia, mis võimaldab pesukordade aega lühendada poole võrra, ilma et pesu kvaliteet kannataks.

Asi sellest, et uued pesumasinad suudavad ühe pesutsükli ajal liigutada pesu trumlis senisest kaks korda rohkem ja nii peaks pesu saama puhtaks kuni 39 minutiga. Konkreetselt Samsung kasutab selleks tehnoloogiat, mis kannab nime QuickDrive ja mis kasutab pesumasina trumli tagaosas olevat ketast, mis liigub trumlist sõltumatult. See on lahendus, mida kasutavad mitmed teisedki pesumasinatootjad oma uusimate mudelite puhul.

Kui tavapärane pesumasin liigutab pesutsükli jooksul pesu korduvalt üles ja alla, siis see tehnoloogia võimaldab pesu liigutada trumli sees samal ajal ka edasi ja tagasi. See tähendab, et pesu liigutatakse sama ajaga tunduvalt rohkem ning mustus tuleb ka kiiremini lahti.

Mis veel sellesse mudelisse (WW8800M) puutub, siis on sellel kuivatusfunktsioon ning plekkide vastaseks võitluseks kasutatakse ka õhumulle. Pesumasinal on uks, mis lubab pesu lisada ka siis, kui pesutsükkel on juba käima läinud.