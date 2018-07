Facebooki ootab andmeskandaali eest maksimaalne trahv, mille ettevõte teenib tasa 15 minutiga

Facebook peab oma kasutajate andmetega halvasti ümber käimise eest maksma 500 000 naela trahvi (umbes 662 000 dollarit), mis on absoluutne maksimum nende seaduste järgi, mille kehtimise ajal väärtegu aset leidis. Sellel aastal jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) lubaks Facebooki palju karmimalt trahvida, kuid antud juhtumi puhul see ei kehti.

Maksimaalne trahv GDPRi järgi oleks neli protsenti Facebooki globaalsetest tuludest, mille väärtus on kusagil kaks miljardit eurot - see teeks haiget. Praegune trahv aga isegi ei kriimusta ettevõtte rahavoolu. Facebooki prognoositav selle aasta kasum on 22,6 miljardit dollarit. See tähendab, et sotsiaalmeediahiid teenib umbes 43 000 dollarit minutis. Trahvi tagasi teenimine võtab nii aega ainult natukene üle 15 minuti.