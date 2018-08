Eesti idufirmad suudavad kaasata kümneid kordi rohkem raha, kui Läti ja Leedu omad

Kui Eesti firmad on suutnud veidi enam kui poole aastaga kaasata ligi veerand miljardit eurot, siis näiteks Läti firmad on avaandmete põhjal samal ajal kaasanud veidi üle 10 miljoni euro, mille hulka loetakse ka ICOde teel teenitud raha, Eestis on nende tulu eraldi arvestuses, kirjutab Portaal Geenius.