Uber tahab muuta nutitelefonid avariidetektoriteks

«Telefoni akseleromeetri järgi on võimalik näiteks tuvastada ebatavalisusi,» ütles Uberi tootearenduse juht Sachin Kansal väljaandele The Verge. «Seejärel tuleb saadud infot töödelda, et saada aru, kas juhtunud on tõesti õnnetus.» Avariide tuvastamiseks kogub Uber andmeid sadadest tuhandetest sõitudest, et panna paika, mis on tavaline ja mis mitte.