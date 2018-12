Postimehe video: Eesti esimene mobiilikõne nutikellaga

Aga alustame algusest: mida me kellakõne tegemiseks vajasime:

Samsug Galaxy Watch nutikella – Eestigi veebipoodides täiesti müügil. Esimene nutikell maailmas, mis suudab olla iseseisvalt mobiilivõrgus ja on varustatud nii mikrofoni kui kõlariga.

Telia mobiilivõrgus olevat mobiilinumbrit – teised siinsed telekomiettevõtted lihtsalt ei paku eSIMi teenust

Telia TwinSIM teenust, et eeltoodud number töötaks samaaegselt mitmes seadmes. Kes viitsib, võib ka täiesti teise numbri kõrvale teha, aga see tuleb kallim.

Mobiiltelefoni, millesse on installitud rakendus Galaxy Wear

Edasi uurime, kuidas asi tööle panna. Ehk siis: kella sisse ei käi küll tavaline SIM-kaart vaid eSIM, aga see viimane tuleb ka kuidagi kella süsteemi toimetada.

Kui Teliast on TwinSIM teenus ära tellitud, saab kasutaja endale paberi või PDF-dokumendi, millel on kaks olulist osa, mida läheb kindlasti vaja: QR kood ja PIN- ning PUK-koodid. Kuna teenus on ka Telia jaoks täiesti uus, siis kontrollige kindlasti üle, et tekstist paremal oleks ruudukujuline QR-kood olemas – esimese hooga olid Telia süsteemid väljastanud dokumendi, millel selle asemel oli valge laik.

Paber näeb välja selline:

FOTO: Kuvatõmmis

Järgmiseks on kaks võimalust: alustada kella ühendamist mobiilivõrku mobiilist (seaded->ühendused->mobiilivõrgud) või mobiiltelefonist Galaxy Wear äpist (seaded->mobiilsidevõrgud).

Soovitame kindlasti alustada otse mobiilis olevast rakendusest. Vastasel juhul ei küsita Teliast saadud QR-koodi skannimist ja kui seda mitte teha, siis ei klapi pärast kella automaatset restarti enam kaasa antud PIN-koodid. Kui alustada protsessi aga telefoni äpist, siis küsitakse esimese asjana QR-koodi skannimist ning pärast kella automaatrestarti klapib selles ka Teliast saadud PIN-kood.

Kui e-SIM telefoni liikunud ja kella restardi järel PIN-kood sisestatud, on edasi kõik väga lihtne. Mobiiltelefon on nüüd iseseisvalt ühendatud 4G-mobiilivõrku ja toimib nagu mobiiltelefon.

Sellega saab teha kõnesid ja neid vastu võtta, saata sõnumeid ka siis, kui mobiiltelefon eemal või välja lülitatud. See on ühendatud mobiilse internetiga ning nii saab vajadusel lugeda kellaekraanilt kasvõi uudiseid ning olla kursis oma kalendrisündmustega ja neid vajadusel lisada. Ka basseinis, kuna kell on veekindel.

Kella kopeeritakse ka kogu kõnede ajalugu ja kontaktid, et nende abil hõlpsasti uusi kõnesid algatada:

FOTO: Kuvatõmmis/Aivar Pau

Ent numbrit saab valida ka kella klaviatuurilt:

FOTO: Aivar Pau

Kella mikrofon ja kõlarid on täiesti hea kvaliteediga ning mõlemat poolt on hästi kuulda.

Lähiaastatel on eSIMist saamas uus üleilmne trend, mis tuleb kasutusele ka mobiiltelefonides. See muudab operaatori vahetamise lihtsamaks ning puudub ka igasugune vajadus mobiiliettevõtete esindusi külastada, et SIM-kaarti saada või välja vahetada. Ühtlasi on see suur peavalu meie mobiil-ID lahendusele, kuna see on seotud füüsilise plastist SIM-kaardiga.