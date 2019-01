Riigile tohib juulist saata vaid e-arveid

E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad. Tegemist ei ole seega näiteks PDF-formaadid e-mailiga saadetud arvega.

Riik on loonud erasektori jaoks e-arvete edastamiseks tasuta võimaluse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt loodud E-arveldaja tarkvaras . E-arveldaja külge on võimalus liidestuda kõikidel e-arvete edastamisega tegeleda soovijatel.

Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud, näiteks raamatupidaja ja finantsjuht. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.