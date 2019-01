Samsung teatas hiljuti, et nende 2019. aasta lipulaev Galaxy S10 näeb ilmavalgust juba 20. veebruaril. Vaatame üle, millised on internetis kõige suuremat kõlapinda leidnud “kõlakad” ehk mida me arvame uuest telefonist teadvat, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kaks viimast saavad sarnaselt eelmistele tippmudelitele servast-servani kumera Infinity Display. Hea uudis on, et uutel telefonidel ei ole palju vihatud “kulmu,” kuid sensorite majutamiseks on ekraani sees siiski väljalõige, mida Samsung kutsub Infinity-O Display-ks. S10 Lite, mis peaks olema seeria kõige taskukohasem telefon on tõenäoliselt esimene S-seeria Samsung alates aastast 2016, millel ei ole kumeraid servasid. Uutelt telefonidelt oodatakse loomulikult ka veelgi paranenud screen to body ratio’t, mis kõlab uskumatult, kuna juba S9-l katab ekraan tervelt 83,6% kogu telefoni pinnast ning hämaras ruumis tundub nagu käes ei olekski midagi peale ekraani.