Samsung S10+ on võimas 5 kaameraga nutiseade

Suur ja kerge

Nagu iga telefoni puhul, jääb ka kümme plussi juures esimese asjana silma selle välimus – seade on välja tulnud igati soliidne ja kena. Ekraani-korpuse suhte osas on astutud veel üks sammuke edasi ning pilt ulatub nüüd tõesti peaaegu igast küljest täiesti servadeni. See tähendab, et 6,4-tollise ekraanidiagonaali juures on S10+ pool sentimeetrit lühem, võrreldes sama suure ekraaniga Samsung Note 9-ga. Märkimisväärne vahe on ka kaalus. Note 9 kaalub 212 grammi,S10+ aga vaid 175 grammi. Ning kuna telefon on ka õhem ja ümaram, siis on kaalu ja mõõtmete muutus tunnetatav kohe esimesest hetkest alates.

10+ ei mõju raskepäraselt ega jäta “labida” muljet. Üllataval kombel on suudetud ka klaasist tagakülg viimistleda nii, et lisaks heale välimusele ei ole see eriti libe. Seega püsib telefon küllaltki hästi käes ning on ka ilma täiendava ümbriseta väga mugav kasutada. Pakutavate värvitoonide (must, valge ja roheline) seast peaks samuti igaüks omale sobiva leidma, sest kasutatud toonid on huvitavate varjunditega ning omanäolised. Välimuse ja disaini eest saab telefon küll täispunktid.

Uus kulm on auk ekraanis

Kui Apple oma iPhone X mudeli juures nn kulmuga välja tuli, tundus see uudne ja huvitav ning tekitas olukorra, kus kõik teised seda kopeerima kippusid. S10 seeria puhul on esikaamera aga paigutatud otse ekraani sisse ehk paremasse ülanurka. Sinna on justkui augurauaga selleks tarbeks lihtsalt üks auk löödud. Kuigi mitte päris esimene, võib üsna kindlalt öelda, et see ei ole ka viimane telefon, kus sellist lahendust kasutatakse. Auguke ekraanis jääb piisavalt märkamatuks ning tundub samas lahe. Seega saab tõenäoliselt nüüdsest uueks normaalsuseks esikaamera otse ekraani sisse paigutamine ning kulm vajub unustusehõlma.

Samsungi nägemus kurikuulsast "kulmust." FOTO: Mart Laanemägi

Kuna selfide tegemine on väga populaarne, väärib S10+ puhul märkimist, et eesmisi kaameraid on nüüd kogunisti kaks. Neist üks on peamine 10-megapiksline ning selle kõrval veel 8 Mpix, andmaks piltidele täiendavat sügavust. Kuna pildid tulevad head, võib seda arengut igati tervitada ning nentida, et kahe kaamera ja pakutavate efektide koostöös saab ka nõudlikum kasutaja kõik selfid kenasti tehtud ning Facebook ja Instagram kvaliteetsete fotodega täidetud.

Sõrmejäljelugeja

Üks telefoni silmapaistvamaid omadusi on kindlasti ekraani sisse ehitatud sõrmejäljelugeja. Kuigi reaalsuses paikneb see hoopis ekraani all, paistab kasutajale ikkagi, justkui oleks lugeja üks osa ekraanist. See tähendab, et telefoni avamiseks tuleb pöial ekraanil lihtsalt õigele kohale asetada ning sellest piisab. See on tõeliselt lahe ja vau-efekti pakkuv lahendus. Kuna erinevalt konkurentidest on kasutusel ultraheli tehnoloogia, toimib see ka juhul, kui käed on mingil põhjusel niisked või suisa märjad. Ekraanisisene lugeja on parem ka asukoha poolest, kuna pöial on telefoni kätte võttes automaatselt õiges kohas ning lugeja asukoha üle pole vaja juurelda.

S10+ sõrmejäljelugeja asub ekraaniklaasi all. FOTO: Mart Laanemägi

Viis kaamerat

Galaxy S10+ tagaküljel leidub kenas rivis kokku kolm kaamerat. Kokku on seadmel kaameraid seega suisa viis. Tagumised objektiivid on paigutatud telefoni korpuse suhtes risti ja moodustavad koos välguga eraldi, korpusest pisut välja ulatuva sektsiooni. Viimase õnnestunud paigutus tagab selle, et aparaati lauale asetades ei jää see seal kõikuma. Võib tunduda pisiasjana, aga viimase aja iPhone’i mudeleid on seetõttu lauale asetatuna üsna ebamugav kasutada.

