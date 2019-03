Valitsusse pürgiv Helme: e-valimised on Eesti häbiplekk!

«E-valimised on Eesti täielik häbiplekk! E-valimiste usaldusväärsus on olematu. See on üks valimisüsteem, mida ei ole võimalik jälgida ega kontrollida,» ütles Martin Helme eile õhtul ETV saates «Esimene stuudio».

Helme selgitas, et kui me [nähtavasti EKRE – toim] on palunud valimiskomisjonilt võimalust e-valimisi jälgida või kontrollida, siis ta ei ole seda saanud.

«Isegi kui me toome välismaalt siis IT-professorid valimisööl seda kontrollima, siis nad ütlevad, et siin ei ole midagi jälgida ega kontrollida võimalik, sest meil ei ole mingit ligipääsu vajalikele andmetele, mida meil oleks vaja, et jälgida ja kontrollida, et süsteem töötab õigesti ja ausalt,» sõnas Helme. «Senikaua, kuni üks valimisüsteem ei ole jälgitav ega kontrollitav, on ta sisuliselt loto.»

Helme lisas, et EKRE ei ole e-valimiste vastu, kuid see süsteem peaks olema selline, et kellegi poleks võimalik öelda, et ta ei usu.

«Meile lihtsalt öeldakse, et uskuge. Aga mina ei usu. Ma tahan jälgida ja kontrollida,» kordas Helme. « Praegu meile öeldakse, et siin on number - uskuge või ärge uskuge, kontrollida ei saa. See ei ole vastuvõetav, see ei ole demokraatia. See ei ole valimissüsteem, mille üle me võiksime uhkust tunda.

Eesti on e-hääletamist võimaldanud juba 2005. aastast. Äsjastelt riigikogu valimistelt andis oma hääle juba elektrooniliselt 44 protsenti valijaist. Riigikogu valmisteenistus on asunud analüüsima võimalust liikuda edasi ka m-hääletamise võimaldamiseks.