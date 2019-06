Shazam sai kauaoodatud uuenduse

Shazami rakenduses on sellest nädalast saadaval uus funktsionaalsust nimega «Pop-Up Shazam», mis tuvastab muusikat mis iganes teises Androidi rakenduses ning seda nii mobiili kõlarites või kõrvaklappides mängitavate laulude osas.

Tehniliselt annab uus funktsionaalsus Shazamile õiguse jälgida teiste rakenduste audiosignaali ilma, et see jõuaks telefoni kõlaritesse. Muusika tuvastamise käivitamiseks on Shazam tekitanud ekraanile kinnitatud ja sellel ümberpaigutatava eriikooni.