Tõetund on käes: täna sünnib üks eriti kummaline mobiiltelefon ja sellel on Trumpi nägu

Pole kahtlust, et täna ilmavalgust nägev mobiiltelefon Huawei Mate30 on tehniliselt maailma kõrgliiga absoluutses tipus. Ma võin mürki võtta, et see teeb maailma parimaid fotosid, jooksutab ülikiirelt rakendusi, näeb välja imekaunis ja peab vastu ka maha loopimisele ja vee all sulistamisele.

Kahjuks pole kahtlust ka sellest, pöördvõrdeliselt riistvaralisele edukusele näeme arenguid selle seadme tarkvara poolel. Selle põhjuseks on härrasmees nimega Donald Trump.

Trump, kellele Hiina mõjuvõimu kasv maailmas kuidagi ei meeldi, kandis Huawei kevadel ühte musta nimekirja, mille liikmetel pole õigust ei müüa ega osta mis iganes USA tooteid. See käib ka maailma kasutavaima mobiiliplatvormi Android kommertsversiooni kohta. Nagu ka kõigi teiste Google’i või näiteks Microsofti äppide kohta.

Nii ei näe me selles telefonis väga suure tõenäosusega Google Play äpipoodi ja puudub seega tavapärane võimalus mis iganes äppe selle kaudu leida ja installida. Selle asemel on seadmed Huawei enda äpipood ühes väga piiratud äpivalikuga. Pole ka Google Mapsi, Gmaili, Drive’i võib olla mitte ka Facebooki ja Skype’i. Eks näis.

Huawei on küll loonud oma mobiiliplatvormi Harmony OS, kuid see polnud algselt mõeldud mobiilide jaoks ja saab kasutusvalmiks kõige varem kahe-kolme aasta pärast. Seega saab täna näidataval telefonil olema alusplatvormiks tõenäoliselt Androidi vabavaraline ja väga väikese funktsionaalsusega versioon, millele Huawei on peale ehitanud oma kasutajaliidese EMUI 10.

Tähelepanuväärne on see, et Trumpi sanktsioonide poliitika on ajanud närvi ka USA enda tehnoloogiaettevõtted, kelledest pajude tootmine asub justnimelt Hiinas või kes tarnivad sealt oma seadmete tarvis komponente. Nii on surve presidendile kasvanud nii riigist seest kui kaugelt üle ookeanide ja mägede.

Riistvara osas on vähemalt põhiprotsessor Huaweil endal olemas Kirin 990 näol. Kuid ka see vajab mitmeid sensoreid ja muid komponente USA ettevõtteilt. Kindel on see, et sellel protsessoril on olemas ka 5G võimekus – erinevalt näiteks hljuti esitletud iPhone’idest.

Eelinfo põhjal tuleb esitlemisele mobiili neli versioon: Mate, Mate Pro, Mate Lite ja Porche design.