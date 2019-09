Kuula! Huawei tehnoloogiaboss: asi on ainult rahas!

«Inimesed mõtlevad esimesena asjana 5Gga seoses, et see on kiirem – absoluutselt vale! Sellel pole midagi tegemist kiirusega! Sellel pole midagi tegemist latentsusega! Asi on ainult rahas! Rahas!» ütles Paul Scanlan eile Oslo Business Forumil peetud ettekandes.

Kui panna püsti parim 4G-tehnoloogia koos kõigi sagedustega, on sellel ikkagi mahupiirid ees. Ja kui piirid on ees, siis tuleb investeerida infrastruktuuri, antennidesse, saatjatesse ikka enam ja enam ja see läheb väga palju maksma.

«BCG andmeil on 5G odavam kui 4G, kui turg kasvab enam kui 25 protsenti. Just see on põhjus, miks tasub 5G-sse investeerida. See on ka 20 korda võimekam kui 4G, vähendab kõrvalkulusid, energiakulutust,» rääkis Scanlan ja tõi illustreerimiseks sellise slaidi:

FOTO: Aivar Pau