Näide elust: Facebook feilib feikkontode elimineerimisel

Proovisime täna järele. Kindlasti on vägagi paljud eestlased saanud viimastel nädalatel kümneid sõbrakutseid kontodelt, mis on äsja loodud, mille sisuks on vaid üks foto poolpaljas neiust ja selle all olev link mõnele pornosaidile. Mõnel juhul on pätid viitsinud panna libakontole Eesti nime, mõnel juhul mitte.

Saatsime Facebookile katseks teadaande ühe sellise konto kohta. Raporteerisime, et tegemist on libakontoga. Vaid mõni tund enne sõbrakutse saatmist oli see konto loodud, profiilipildiks oli lisatud noore naisterahva foto ja selle allkirjaks selline tekst:

Millist halba tüdrukut teie naabruses otsite ?!

😍 Mul on suured läikivate nibudega rinnad

ja kauni tupe avamine opening

Olen üksi 😍 tulge siia ja kohtutage mind, ma näitan teile oma keha

☎➡ Vaadake, kust seda leiate 👙🎬👉

Konto loojad olid seejuures nii rumalad, et ei viitsinud sel korral profiilile isegi naise nime panna. Nimi Muhammad Dwi Ilham viitab kõigele muule, kui ühele eelkirjeldatud omadustega naisterahvale. Kui see pole libakonto ja spämmi jagamine, siis mis üldse on?

Facebooki mootorid töötasid meie teadeandega üsna kiiresti, vähem kui tunniga saabus vastus. Ja selle sisuks tuli ootamatult, et selline tegevus ei rikkuvat mitte ühtegi selle sotsiaalvõrgustiku standardit!

FOTO: Kuvatõmmis