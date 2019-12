Valusad fotod: autopiloodil Tesla rammis politseiautot

Tesla juht ütles politseile, et oli oma Tesla Model 3 pannud autopiloodile, et saaks üle vaadata tagaistmel oleva koera.

Autopiloodil Teslad on kogu maailmas surnuks sõitnud viis inimest. Tesla on teatanud, et ei soovita juhtidel käsi roolilt eemaldada ka siis, kui auto sõidab autopiloodil.