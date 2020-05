Facebookist saab müügiplatvorm

Facebooki juhi Mark Zuckerbergi sõnul on teenus suunatud eelkõige väiksematele ettevõtetele, et nood koroonakriisi ajal lihtsamalt oma tooteid müüa saaksid. Andmenäljas Facebook teatas, et kogub ostude kohta andmeid. Veebipoe enda kasutamine on Zuckerbergi sõnul tasuta, aga kui Facebooki makserakendust kasutada, siis selle eest tuleb internetihiiule tasu maksta.