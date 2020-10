Garmin Vivoactive 4 - hea spordikell, kuid mitte midagi muud

Vivoactive 4 on üks parima hinna ja kvaliteedi suhtega tavatarbija ja tervisesportlase spordikellasid turul. Selle disain on kena ja ehituskvaliteet kõrge, kuid mitte nii jõhker nagu Garmini Fenixi toodetel. Minnes Fenixi pealt Vivoactive’i kasutajaks ei tundnud ma ühegi funktsiooni puudust – spordi jaoks on kõik olemas ja kuigi mõned profiili funktsioonid on nuditud, siis tavatarbijal ei puudu midagi. Jookse, sõida rattaga, mängi golfi ehk kõik vajalik aktiivsele inimesele.

Vivoactive on selgelt orienteeritud lihtsalt liikuvale inimesele – kell motiveerib ja teavitab animatsioonidega erinevate etappide läbimisest. Kindlate aktiivsustasemeteni jõudes annab Vivoactive 4 teada, et tehtud on hea töö – kõnnitud treppide või sammude, joostud või rattaga sõidetud kilomeetrite arv ja palju muud on kasutajale selgelt ja ilusalt teada antud.

Aktiivsuse animatsioon Vivoactive 4 kella peal. FOTO: Garmin

Riistvaraliselt ei ole tegu kõige ägedama sisuga, kuid see ei tähenda alati halba – ekraan on võib-olla kella suurim miinus, kuna see ei ole AMOLED ehk tegu ei ole ideaalselt kontrastsete värvidega. Vivoactive 4-l on aga umbes 3,5 GB sisemälu muusika hoidmiseks, nii et sportimisel ei pea alati telefoni kaasa võtma, et muusikat kuulata.

Kell toetab hingamise ja hüdratsioonitaseme jälgimist ning võrreldes eelmise põlvkonnaga on sellel ka täpsem ja pikemaajalise jälgimisega pulsimõõtja. Kui Vivoactive 3 pulsimõõtja luges pulsiandmeid juhuslikult ning vaid öö jooksul, siis Vivoactive 4 seadmetes saab seda funktsiooni lubada ka 24/7 kasutamiseks.

Kasutajaliides on talutavalt hea – kella kasutamine on lihtne, kuid nõuab natuke harjumist. Garminile omaselt tundub, et kella kasutada on veidi keerukam kui võiks tegelikult olla. Aga ekraani kvaliteet ja tunnetus on väga hea – eredus on piisavalt kõrge. Õues ei pidanud kordagi silmi pingutama, kuigi AMOLED-ekraan puudus.

Garmin Venu ja Vivoactive 4 võrreldes on selgelt näha, mis kellal on AMOLED ekraan. FOTO: https://www.wareable.com/garmin/garmin-venu-vs-garmin-vivoactive-4-7826

Kõik ei ole muidugi ideaalne – Vivoactive 4 on hea spordikell, kuid nutifunktsioone sellel peaaegu ei ole. Kellalt saab näha mobiiliteateid, kuid vastamisfunktsionaalsus on piiratud ning see ei pruugi töötada kõigil seadmetel. Samuti ei ole kellal hääleassistenti, kõlarit ega kolmandate osaliste rakendusi. Selles hinnaklassis on paljudel konkurentidel nutifunktsioonide valik veidi laiem.

Spordikellana on Vivoactive 4 aga paljudest sama hinnaklassi kelladest selgelt üle. See pakub täisväärtuslikku kasutuskogemust just spordiga seotud andmete jälgimisel ja on samas randmel ka piisavaks teadetekeskuseks. Garmin Vivoactive 4 valitakse eelkõige spordikella funktsionaalsuse pärast, mitte lootes saada laia nutifunktsioonide valikut.