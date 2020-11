ARVUSTUS ⟩ Sony PlayStation 5 tahab muuta maailma

PS5 erineb oma põhikonkurendist Microsofti loodud Xbox Series X mängumasinast nii väliselt kui sisemiselt. Microsoft on võtnud ette minimalistliku disaini, kuid Sony arvates võib PlayStation 5 olla julge, silmapaistva ja vastuolulise väljanägemisega – kindlasti ei sobi selline konsool igasse koju ning samuti on inimesi, kellele see lihtsalt ei meeldi. See-eest toob PS5 välimus endaga kaasa tuleviku-tunnet, nagu olekski tegu kosmoselaevaga. Uue põlvkonna Sony konsool on samuti läbi aegade suurim. Põhjuseks on eelkõige uudne jahutus, kuid mõnes mõttes ka disain. Kuigi PS5 saab panna horisontaalsesse asendisse, on see mõeldud püsti seismiseks, mis teeb selle eluruumis veelgi silmapaistvamaks.

FOTO: Andri Allas

PlayStation 5 pult on samuti saanud vajaliku uuenduskuuri – selle kuju pole muutunud pea kakskümmend aastat. Nüüd on see mitte ainult kaks korda suurema akuga, vaid ka ergonoomilisema kujuga, mis istub paremini suuremates kätes. See on hea, eriti arvestades kasvavat keskmise mänguri vanust. Pult oli nii uuenduslik, et Sony otsustas muuta ka selle nime – DualShock 5 asemel on nüüd DualSense, mis viitab puldi tunnetusele.

DualSense on üks põhjustest, miks Sony arvab, et muudab videomängumaailma – sellel on peene täpsusega vibratsioonivõimalused ning ka niinimetatud haptilised päästikud, mida arendajad saavad programmeerida ehk mille pinget saab muuta sõltuvalt mängus toimuvast. Parimaks näiteks võib nimetada erinevate relvade kasutamist uues «Call of Duty: Black Ops Cold Waris», kus päästiku vajutus püstoli, automaatrelva ja raketiheitjaga on täiesti erineva tunnetusega. Sony ise kasutas näiteks vibuga laskmist – mida rohkem pingele läheb vibu nöör, seda raskemini on päästikut kinni hoida. Kõik see võimaldab muuta mängukogemust, kuid kui aktiivselt võtavad seda kasutusele Sonyle mittekuuluvad mängustuudiod, näitavad tulevad aastad.

FOTO: Andri Allas

Lisaks puldile teeb Sony võimsamaks ka konsooli enda – kiiremad protsessorid, rohkem videomälu, kiirem andmekandja, parem jahutus. PS5 on üks vaiksemaid ja jahedamaid mängukonsoole eales, kuna Sony insenerid said aru, et seadme töötamistemperatuur on otseses korrelatsioonis selle tekitava müraga. PS4 puhul «reaktiivlennuki» naljad algasid juba konsooli ilmumishetkel. PlayStation 5 andmekandja on samuti läbinud uudisvoogusid – kokkusurutud andmete puhul suudab PS5 SSD neid liigutada kiirusega üle 9 GB/s, mis praegu ei ole võimalik isegi arvutites. Protsessor ja graafikakaart võimaldavad nautida videomänge stabiilsemal ja kõrgemal kaadrisagedusel ning suuremal lahutusel võrreldes eelmise põlvkonnaga, mis on tuleviku mängukogemuse jaoks taas oluline.

Alati peab meeles pidama, et ainult heast riistvarast ei piisa. Kui sellega ei ole midagi peale hakata, ei ole sellest võimsusest ka mingit kasu. Sony on alati olnud just kvaliteetsete videomängude tootja – «Uncharted» seeria, «God of War», «Marvel's Spiderman», «Bloodborne» ja paljud teised teosed on pälvinud kriitikute ja fännide tähelepanu ja austust. Mis aga ehk isegi olulisem – neid ei saa nautida ühelgi teisel platvormil. Kuigi Sony väidab, et PS5 lansseerimiseks on valmis suur kogu ülihäid mänge, on suur osa neist olemas kas Sony PlayStation 4-l, arvuti või ka Xboxi peal. Praegu on PS5 mõtet võtta vaid siis, kui on soov nautida eelmise põlvkonna hitte parema kaadrisagedusega ja suuremal resolutsioonil. Selle jaoks ei pea neid isegi ostma – Sony pakub PS+ tellijatele tasuta allalaadimiseks 20 parimat PS4 mängu, sealhulgas «Uncharted 4: A Thief’s End», «Bloodborne», «God of War», «Persona 5», «Final Fantasy XV» ja teisi. Kui aga kõik need teosed on ammu mängitud, siis ainsad uued mängud, mida ei saa mujal nautida, on PS5-ga kaasasolev «Astro's Playroom» ning «Demon’s Souls».

FOTO: Andri Allas