Tesla saladus: ettevõtte kasum ei tulegi autode müügist

Tesla juhid tunnistavad samuti, et nad ei saa tulevikus loota krediitidele. «See on valdkond, mida on väga keeruline ette ennustada,» ütles Tesla finantsjuht Zachary Kirkhorn. «Pikas perspektiivis ei saa krediitide müük olla põhiline osa ärist ja me ei planeeri oma äri ka selle ümber. Võimalik, et see müük on kõrge veel mõned kvartalid. Võimalik on ka, et ei ole.»