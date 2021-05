GALERII ⟩ Rolls-Royce'i ambitsioonikaim auto, mis maksab üle 20 miljoni euro

Boat Tail on neljakohaline auto, mille pikkus on 5,9 meetrit ja sõiduki tagaosa sarnaneb jahi ahtrile. Boat Tail kasutab Rolls-Royce'i uut Architecture of Luxury platvormi ning Phantomi 563 hobujõuga 6,75-liitrist V12 mootorit, millel on kaks turbot.

Ettevõte valmistab ainult kolm autot ning kuigi Rolls-Royce keeldus Boat Tail hinda avalikustamast, arvatakse, et selle lõpphind on umbes 23 miljonit eurot, vahendab Autocar.

FOTO: Rolls-Royce

Boat Tail on esimene auto, mis on tellitud ettevõtte uue, ainult kutsetega klientide divisjoni ehk Coachbuildi programmi raames. Coachbuild võimaldab kõige rikkamatel ja eksklusiivsematel klientidel tellida ainulaadseid autosid. Iga Boat Tail'i mudel on isikupärastatud ostja soovide järgi, kes on teinud Coachbuildi programmi raames neli aastat disaineritega koostööd.

FOTO: Rolls-Royce

Boat Taili jaoks töötati välja üle 1800 täiesti uue detaili ning igal Boat Tail autol on rohkelt priiskavat luksust, näiteks topeltkülmikud vintage šampanja jaoks ning eritellimusel valmistatud käekellad, mida saab kanda või sisestada autosse, et seda seal kellana kasutada.

FOTO: Rolls-Royce

Rolls Royce'i tegevjuht Torsten Müller-Ötvös kirjeldas uut autot kauni ja suurepärasena. «Kliendid olid kaasatud mudeli väljatöötamise igal sammul ning selliste autode loomine oli elamus, mida raha eest ei saa osta,» ütles ta.

FOTO: Rolls-Royce

«See on midagi äärmiselt haruldast ja see on saadaval ainult väga vähestele valitud inimestele,» ütles ta intervjuus CNBC-le ja lisas, et Coachbuildi divisjon moodustab oma olemuselt väikese osa ettevõtte kogu ärist. «See on väga, väga väike osa meie ärist ja seda mõjuvatel põhjustel. Meie plaan on tõenäoliselt iga kahe aasta tagant tulla välja uue Coachbuildi projektiga, mille on tellinud meie poolt valitud kliendid.»