FOTOD ⟩ Volkswagen esitles uut kompaktset linnamaasturit Taigo

Viiekohalise auto tagaosa on kupee stiilis langev, tegemata seejuures järeleandmisi tagaistujate pearuumis. See võimaldab Volkswagenil laiendada MQB platvormile ehitatud kompaktsete Polo (luukpära) ja T-Cross (linnamaastur) mudelite portfelli kolmanda kerevariandiga.

Uue Taigo standardvarustuses on täis-LED-esituled, täisdigitaalne juhiala ning info- ja meelelahutussüsteemid (MIB3Sõltuvalt varustuspaketist, on Taigot võimalik täiendada uute IQ.LIGHT LED-maatriks-esitulede ja valgusribaga iluvõrega, samuti on võimalik juurde valida ka Black Style pakett.