Tulevik on kohal: esimesed Nikola elektriveokid jõuavad klientideni

Koostööpartnerid on sõlminud lepingu Hamburgi sadamaga, mille kohaselt tarnitakse 2022. aasta alguseks sadamale 25 Nikola Tre elektriveokit. Koostöö raames katsetatakse elektriveokeid sadamatranspordis ja logistikaoperatsioonides ning lepingu hilisem etapp näeb ette elektriveokite täielikult sadamaoperatsioonidesse integreerimist. Selleks luuakse neile vajalik taristu, kus osutatakse ka hooldusteenuseid.

Samuti on Nikola Iveco Europe`il plaanis toota selle aastanumbri sees veel 25 analoogset veokit USA klientidele.

Elektriline Nikola Tre põhineb Itaalia tootja Iveco populaarsel S-Way veokimudeli platvormil ning sõltuvalt versioonist võib see ühe laadimisega läbida kuni 560 km. Nikola Tre on mõeldud eeskätt linnade ja piirkondlike ettevõtete vajaduste rahuldamiseks: alates sadamahaldusest kuni kommunaalteenusteni.

Ernestas Jakubonis FOTO: Egidijus Babelis

«Veokiparkide süsiniku vähendamine on hoo sisse saanud. Hoolimata sellest, et täna arutame CO2 heidete vähendamisest rääkides peamiselt olemasolevate raskeveokite gaasistamislahenduste üle, pole Nikola veokid sugugi vähem tähtsad. Need demonstreerivad alternatiivseid tehnoloogiaid ja näitavad meile, millised masinad tulevikus meie teedel sõitma hakkavad. Muidugi võtab tehnoloogiate täiustamine maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks aega, kuid asjaolu, et näeme juba konkreetsete ettevõtete autoparkides tõelisi suure jõudlusega elektriautosid, annab kõikidele autotööstuses osalejatele optimismi,» ütleb Ernestas Jakubonis, Iveco brändijuht Baltikumis.

Ettevalmistused tootmiseks saavutati rekordilise tempoga

Euroopa autotootjate ühingu (ACEA) andmetel töötavad veel 96,5% eelmisel aastal Euroopa Liidus registreeritud uutest veoautodest diislikütusel ning need arvud valmistavad eurooplastele aina enam muret. Seetõttu väldib üha rohkem Euroopa linnu saastavat transporti ja pöördub meelsasti turuuuenduste poole.

«Hamburg püüdleb iseenda seatud kliimasõbralikumaks muutumise eesmärkide poole, samuti järgime ELi pikaajalise strateegia suuniseid. Näeme, et praegu Ulmis arendatavad veokid vastavad meie nõuetele ideaalselt,» hindas koostööd Hamburgi sadama peadirektor Jens Meier tehase avamisüritusel.

Sama ütles ka Hamburgi majanduse ja innovatsiooni senaator Michael Westhagemann, kes rõhutas, et Saksamaa suuruselt teise linna eesmärk on saada kliimasõbralikuks ning leping Nikola Iveco Europe'iga on esimene, kuid otsustav samm uuendusliku suurlinna sadamaprojekti suunas.

Nikola Tre BEV FOTO: Maground Gmbh

«Mahtude poolest suurim Saksamaa sadam on suurepärane koht Nikola Tre jõudluse ja konkurentsivõime demonstreerimiseks. Loodame esimesi tulemusi näha juba esimeses etapis ja saada teada, kuidas aidata Hamburgi sadamaametil kõige paremini oma energiaeesmärke saavutada,» ütles Gerrit Marx, äriühingu CNH Industrial äri- ja eriotstarbeliste sõidukite president, kellele kuulub Iveco kaubamärk.

Tema sõnul saadi ettevalmistused Ulmis tootmise alustamiseks valmis rekordilisega tempoga hoolimata kõikidest tööstuse ja pandeemiaga seotud väljakutsetest. Ettevalmistustega alustati 2019. aastal, mil Iveco ja Nikola Motorsi partnerlus ametlikult välja kuulutati. Ulmi tehast kasutatakse ainult elektrisõidukite kokkupanekuks, koostedetailid saabuvad enam kui 160 tarnijalt üle maailma.

«Iveco pädevus ja kogemused on võimaldanud meil luua platvormi, mis Nikola tehnoloogiaid kõige paremini rakendab. Töötame nüüd selle projekti edu kindlustamise nimel ja võtame samal ajal juhtpositsiooni keskkonnasõbralike kaug- ja lähisõidu veokite turul,» ütles Marx.

Tehase praegune tootmisvõimekus on umbes 1000 veokit aastas ühe vahetuse kohta, kuid tulevikus on kavas kasvatada mahtusid 3000 ühikuni.

Elektriajam – ka vesinikkütuseelementidega

Aastal 2023 alustab tehas Tre mudelist ka kütuseelemendiga elektrisõiduki (FCEV) kokkupanekut, mis läbib ilma tankimiseta umbes 800 kilomeetri pikkuse vahemaa. 2024. aastasse on planeeritud juba üle 1000-hobujõulise vesiniku- ja elektriveoki Nikola Two tootmine, mis suudab täis paakide ja lastiga läbida üle 1400 km. See mudel jääb saadavaks ainult Ameerika turul.

FCEV-tehnoloogia sobib kaugvedudeks paremini kui elektrilahendus, sest vesiniku- ja elektritehnoloogiaga veokid läbivad ühe tankimisega oluliselt pikema vahemaa kui ainult elektriakuga sõidukid. Tänaseks on esimene vesinikul töötava Nikola Tre prototüüp tootmisliinilt juba ka maha veerenud.

Nikola Tre FCEV FOTO: Erakogu

FCEV üks suurimaid eeliseid on võimalus kasutada taastuvatest allikatest, näiteks päikesest või tuulest toodetud rohelist vesinikku ning kasutada puhast energiat piirkondades, kus selle tootmine on väga keeruline või kallis.