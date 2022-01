Tehnika lühiuudised

Kuulivestid kosutavad liitiumakude mahtuvust

Liitiumioonakudel on hulk puudusi ja probleeme: need pole lihtsasti taaskasutatavad ja nende praegune mahtuvus jääb maha kütuste energiatihedusest. Michigani ülikoolis tehti suur samm, et liitium-väävelakusid täiustada. Seda tüüpi aku laadimisel on liitiumanoodile rakendatud negatiivne laeng ja väävlikatoodilt hakkavad liitiumi polüsulfiidi osakesed liikuma anoodi poole. Protsess ise on märkimisväärselt suurema energiamahutavusega kui tavalises liitiumakus toimuv, kuid seni on probleemiks olnud sobiliku katoodi- ja anoodiruumi eraldava membraani puudumine. Need nimelt lekivad. Õpetlased on valmistanud looduslikest membraanidest eeskuju võtva membraanmaterjali kevlari nanokiududest. See ei lase väävlimolekulidel laadimisel liitiumanoodile ligineda. Vanadest kevlarkuulivestidestki valmistatav membraan võimaldaks kiirlaadimist ja pikendaks aku eluiga tuhande ja enama laadimiskorrani. UMICH/PM