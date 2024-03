USA välisministeerium sai kõheda raporti tehisaru kohta

«Arvutusvõimsuse ja üldise tehisintellekti (artificial general intelligence e. AGI) tõusul on potentsiaal destabiliseerida globaalset turvalisust viisil, mis meenutab tuumarelvade tulekut,» kirjutatakse raportis. Kuigi me pole veel jõudnud etappi, kus AI-mudelid suudaksid inimestega intellektuaalsel tasemel konkureerida (tuntud ka kui AGI), on paljud väitnud, et see on ainult aja küsimus – me peaksime probleemist ette jõudma, lastes valitsusel sekkuda, enne kui on liiga hilja.