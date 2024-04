MICROSOFT: oleme valmis kvantarvuteid tootma!

Microsoft on teatanud, et nad võivad õige pea tootma hakata kvantarvuteid.

Microsoft ja Quantinuum teatasid kolmapäeval olulisest edasiminekust, et muuta kvantarvutid kommertsreaalsuseks, suurendades muu hulgas ka nende usaldusväärsust. Kvantbitid on haprad aga Microsft väidab, et on valmis saanud eriti nutika lahendusega, kuidas «halvaks läinud» kvantbitte parandada.