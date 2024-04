Toyota asus ehitama uut matkabussi – Kuureiside jaoks

NASA kava luua Kuu pinnale püsiv inimasustus meenutab üha enam autonäitust kui teaduslikku ekspeditsiooni. Hiljuti sõlmis kosmoseagentuur lepingud arendamaks avatud maastikusõidukit , millega astronautidel on võimalik Kuu pinnal liikuda, kuid need sõidukid on väikesed ja juht ning reisijad peavad kandma kosmoseülikondi. Samal ajal arendab Jaapani meeskond JAXA ja Toyota koostöös liikuvat komandopunkti, kus meeskond saab elada ja töötada kuni 30 päeva, kandes kosmilises mõttes tavalisi riideid.

Sõiduk, mida võiks nimetada ka matkaautoks, on mõõtmetelt 6.0 x 5.2 x 3.8 meetrit ja seda jõustab vesinikkütuseelement, mida täiendavad päikesepaneelid. Need paneelid aitavad taaskasutada jäätmevett, muutes selle tagasi vesinikuks ja hapnikuks, et neist muundada vajalikku energiat. Arvatakse, et sõiduki läbisõit on 10,000 kilomeetrit ja seda hakatakse kasutatama Kuu lõunapooluse piirkonna uurimiseks.