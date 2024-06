VAATA VIDEOID Vietnamis võib leida muudki kummalist lisaks Putinile – aga need olid palju meeldivamad

Seejärel hakkas ta looma veidrusi, lisades eesotsa keeruka, hammasrataste abil juhitava kangimehhanismi, mida saab sisse lülitada, et saavutada võbelev lainetus, mis ilmselt Dr. Zoidbergile väga meeldiks. See on natuke nagu tuule jõul liikuvad Theo Janseni loodud Strandbeesti skulptuurid, mis jalutavad mööda Hollandi randu, välja arvatud see, et see on elektritoitel ja ei ole seotud sõiduki tegeliku liikumisega, mis liigub eraldi.