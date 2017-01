3 äppi, mille abiga on maailm valla

Tänu nutitelefonile on võimalik suur osa reisiplaneerimisest ise ära teha. Samuti on võimalik reisi ajal internetiavarustest vajalikku infot koguda, mis muudab meid tunduvalt sõltumatumaks, kirjutab Digitark.ee.

Reisibüroodele see jutt muidugi ei meeldi, kuid kõiki teisi peaks rõõmustama. Reisiäppe, mida leidub nii Androidile kui ka iOS-le, on meeletu hulk. Toon välja 3 kõige olulisemat, mis võiksid vajalikuks osutuda nii ühepäevasel Riia külastamisel kui ka ümber maailma reisil.

MAPS.ME

Maps.me / maps.me

Ise reisides ja teiste ränduritega vesteldes läheb ikka jutt kohtadele, mida keegi on külastanud. Kuigi olen ise pikka aega kasutanud HERE WeGo kaarti, mis samuti ei vaja netiühendust, on populaarsem maps.me nimeline rakendus.

Lihtne ja selge väljanägemine teeb sellest mugava kaaslase telefonis ja tahvlis. Äpp käib ka akuga igati mõistlikult ümber, mis tähendab, et akupanga saad säästa millekski muuks. Ära unusta külastatavate riikide kaarti enne minekut alla laadida!

Õnneks pole kaardid mahult väga suured, kuid vahel on selleks vaja ruumi seadmes juurde tekitada.

AIRBNB

Eriti pikemal reisil olles on vaja majutust leida käigupealt. Airbnb viib kokku inimeste ja nende kodudega. Lisaks peavarjule ja headele nõuannetele saab kaasa ka köögi kasutamise võimaluse, mis lisaks kulude kokkuhoiule annab muidu raskestileitava võimaluse ise kokata - miks mitte koos kohaliku korteriomanikuga.

Isegi Beyoncé rentis New Yorgi kontserdil korteri läbi Airbnb, miks ei võiks seda siis ka sina teha!

POCKET

Kui sa oled nagu mina ja sulle meeldib lugeda artikleid üle terve netiuniversumi, saad Pocketiga need salvestada ühte kohta.

Minu jaoks likvideeris Pocket igipõlise bookmarkside (järjehoidjate) probleemi. Läksin nendega süstematiseerimisega liiga keeruliseks ja neid oli lihtsalt liiga palju.

Pocketist leiad kõik ilma suurema vaevata üles, loed erinevatest seadmetest ja mis kõige parem - ilma internetita. Pocket töötab ka näiteks Kindle e-lugeris, mis võimaldab lugeda kõrvalepandud ajaleheartikleid silmasõbralikumalt ekraanilt.

