«Tähesõdade» superlaser võib saada tegelikkuseks

Kes on näinud «Tähesõdade» filmiseeriat, teavad kindlasti Surmatähe-nimelist hiigellaserit, mida kurjusejõud filmis planeetide hävitamiseks kasutasid. Kui seniajani on tegemist olnud vaid ulmefilmide valdkonda jääva nähtusega, siis nüüd näib, et superlaserid võivad saada reaalsuseks.

Vaata, kuidas «Tähesõdade» superlaser fiktiivse Alderaani planeedi hävitab.

Nimelt avaldas grupp Macquaire’i Ülikooli teadlasi hiljuti uuringu, milles kirjeldavad uut tehnoloogiat – superlaseri tekitamist väiksemate kiirte koondamise teel. Kiirte võimendava koondamise jaoks kasutatakse teemante ning kui superkiir saavutatud, saab seda juba kasutada konkreetsete objektide sihtimiseks.

«Hetkel arendatakse suure võimsusega lasereid, et võidelda turvaohtudega alates aina enam levivatest odavatest droonidest raketitehnoloogiani. Sellised laserid on vajalikud ka kosmosetööstuses, sealhulgas ka uue põlvkonna kosmosealuste käivitamiseks ja satelliite ohustava kosmoseprügiga võitlemiseks,» teatas uuringu kaasautor professor Rich Mildren.

Kuigi viimastel aastatel on niigi toodetud aina võimsamaid lasereid, on üheks olulisemaks takistuseks võimsuse tõstmisel jäänud ülekuumenemine. Luues aga hulga väiksemaid lasereid ja koondades nende kiired üheks loodavadki teadlased selle barjääri murda.

Selleks kasutatakse kiirte koondumiskohas ülipuhast teemanti, millega suudetakse vältida ka kiirte muundumist ja takistada koondava läätse ülekuumenemist. Lisaks võimaldab teemant muuta ka laserikiire värvi.

Uuring ilmus ajakirjas Laser & Photonics Review.