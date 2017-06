See juhtus siiski: Google kirjutas Eestile viisakuskirja, aga tal kulus selleks pool aastat

Riigikogu keskkonnakomisjon ja selle aktiivselt valimisteks valmistuv esimees Rainer Vakra tegid nimelt 18. jaanuaril Google’ile ametliku ettepaneku asuda oma kaardilahendustes kasutama vahetult Eesti maa-ameti infosüsteemi, et neis oleks kajastatud alati värskeimad andmed meie tänavate, majade ja teede kohta.

Vastust aga ei tulnud ega tulnud ja nii tõstatus teema nii meedias kui neil, kes tehnoloogiaettevõttega muud sidemed. Paistab, et sellest oli abi, kuna selle nädala teisipäeval kell 17:42 laekus Vakra töömeilile kauaoodatud kiri. Saatjaks Zoltán Szilágyi, kes peab Google’i Šveitsi kontoris rahvusvaheliste partnesuhete mänedžeri ametit.

Mis kirjas kõige olulisem: Szilágyi andis teada, et Google on meie maa-ametiga ühenduses, et oma kaardilahendust täpsemaks muuta. Samas palus ta riigikogu liikmelt kannatust, kuna töö käivat. Ta märkis, et Google’i aluskaart on üles ehitatud enam kui 1000 era- ja avaliku sektori kaardilahendusele.

/ Kuvatõmmis

Eesti maa-aamet ja Google sõlminud juba mais 2014 litsentsilepingu, mis tehnoloogiaettevõttele meie ADSi kasutamist vabalt võimaldab.

Rainer Vakral endal oli Google’i vastuse üle hea meel.

«Rõõm on tõdeda, et keskkonnakomisjoni kirjale saabus ametlik vastus, Meenutan, et saatsime ametliku pöördumise Google’i piirkondlike juhtide poole, sest inimesed eksivad Eestis reisides. Ja põhjuseks on, et vaatamata koostööleppele juba 2014. aasta mais pole senini Google Maa-ameti poolt igakuiselt tasuta alla laadimiseks tehtud muudatusi kasutusele võtnud,» ütles Vakra Postimehele.

Vakra sõnul on viimastel aastatel uusi maju kerkinud nagu seeni, arvukalt on rajatud ka uusi tänavaid, millest aga päris suurt osa Google ei kajasta või teeb seda valesti.

«Meie eesmärk oli, et vähemasti Eesti haldusjaotuse muudatused jõuaksid õige pea ka Google rakendusteni ja et inimesed võimalikult vähe teel eksleksid ja valesse kohta satuksid. Loodame, et selle vastuse valguses hakkavad asjad kiiremini liikuma,» märkis ta.