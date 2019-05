Haige olukord Tallinnas: umbkeelsete taksojuhtide pealetung

Seejärel kutsub keeleinspektsiooni ametnik taksojuhi keelekontrolli ning tavapäraselt antakse taksojuhile eesti keele selgeks õppimiseks aega üks aasta, pärast mida peab taksojuht minema uuesti keeleinspektsiooni. See tähendab aga, et eesti keelt mittevaldav taksojuht saab kliente teenindada terve aasta.

MUPO teada on ette tulnud ka juhtumeid, kus taksojuht ei reageeri keeleinspektsiooni kutsele kohale, et tõendada oma eesti keele oskust, ning valetab, et ta ei osuta taksoteenust. Ühistranspordiseadusest tulenevalt aga puudub sellises olukorras nii MUPO-l kui järelevalve teostajal võimalus taksojuhi teenindajakaarti kehtetuks tunnistada.

MKM leiab nimelt, et keeleseaduses toodud eesti keele oskuse nõuet saab kontrollida ainult pädev asutus, milleks on keeleinspektsioon. MUPOl sellist õigust olema ei peaks – ei enne ega pärast teenindajakaardi väljastamist.

ERAKONDADE KOMMENTAARID

Tarmo Kruusimäe, Isamaa

Taksojuhid peavad oskama eesti keelt. Teie poolt edastatud kirjavahetuses viitab Eesti Jagamismajanduse Liit ühistranspordiseadusele, kuid seejuures ei arvesta nad Keeleseaduse ning kehtestatud keele oskuse ja kasutamise nõuetega.

Keeleseadus ja valitsuse kehtiv määrus nõuab taksojuhtidelt eesti keele oskust ning kohalikud omavalitsused peavad seda taksoveo lubade väljastamisel arvestama. Ei ole oluline, kas tegemist on registreeritud taksofirmadega või sõidujagamisteenusega. Sõidujagamisteenusega rahuolematuid kliente on palju ning lisaks kohalikele juhtidele, kes ei valda eesti keelt, on probleemiks ka kolmandatest riikidest pärit juhid. Sisserändajatest vandersellid võtavad töö kutselistelt taksojuhtidelt, lisaks ei tunne välismaalased kohalikke linnu ja teeolusid.

Taksojuht peab aru saama kliendi soovidest ning peab olema võimeline selgitama kliendile erinevaid reegleid või piiranguid. Just seetõttu on oluline, et me ei teeks keelepoliitikas ja nõuetes järeleandmisi, vaid hoiaksime keelenõudeid terves teenindussektoris. Samal arvamusel on ka Keeleinspektsioon.

Andre Hanimägi, Keskerakond

Jättes kõrvale konkreetse juhtumi või seadusandlikud küsimused ja juriidilised nõuded, on igasugune keeleoskus mitte lihtsalt vajadus, vaid rikkus, mis annab inimesele sõltumata tema elualast väga palju juurde. Ehk eesti keele oskus on kahtlemata oluline ning on väga positiivne, et erinevad uuringud ja ka keelekursuste kiire täitumine näitavad, et eesti keelt soovitakse järjest enam omandada. Keskerakond näeb, et keeleõpet tuleb igati positiivselt soodustada ning pakkuda laialdaselt õppevõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele.