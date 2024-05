MÖÖ-LANil võistlevad e-sportlased enam kui 10 000 € suuruse auhinnafondi nimel

Ürituse põhiturniiriks on 11 500 € suuruse auhinnafondiga «Counter-Strike 2» mõõduvõtt, millele on juba praegu ennast kirja pannud mitmed võistkonnad nii Eestist kui lähiriikidest.

Üritus on märkimisväärne ka ainuüksi seetõttu, et viimased suurejoonelised võrgupeod toimusid koroonaeelsetel aegadel. Just sel põhjusel otsustasid Eesti e-spordi valdkonna tipptegijad, et on tagumine aeg kohalikele e-sportlastele esmaklassilist LAN-võistluse kogemust pakkuda.

TTÜ e-Sport aastal 2015. Foto: Andri Allas

Järgmise ropzi esimene samm?

«LAN-turniiridel osalemine on üks äärmiselt oluline osa iga e-sportlase karjääriteel. Kõik tuntumad staarid alustasid oma teekonda just sellistel üritustel,» sõnas Levadia e-lions treener ja sYnck manager Hannes Stalde. «Mine tea, ehk on MängudeÖÖ LAN just see üritus, kus teeb oma esimese sammu järgmine ropz!»

«Counter-Strike 2» turniir jaguneb pärast esimest mängupäeva kahte võistlusesse. See tähendab, et väiksema auhinnafondi peale saavad mängida ka need võistkonnad, kes tavaliselt pakivad peale esimest päeva oma arvutid ja lähevad koju. «CS2» lisaturniiri auhinnafond on 1 500 €.

Lisaks «CS2» turniirile toimuvad MÖÖ-Lanil erinevad võistlused konsoolidel. Kavas on nii «Tekken 8» ja «EA FC 24» miniturniirid kui ka «Gran Turismo 7» ajasõit.

Eesti edukaim e-sportlane Robin «ropz» Kool Foto: BLAST Premiere - Stephanie Lindgren

Võistluste kõrval on võimalik ka end harida loengusaalis, kus Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus räägib e-spordi ohtudest ja kokkuleppemängudest, tutvustatakse võimalusi, kuidas Eestis õppida mänguarendajaks ning kohalikud videomängude tegijad räägivad oma loo, kuidas neist sai videomängude tegijad.

E-sport on lõpuks ometi õhtu ainus täht