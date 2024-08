See makett, mille pikkus on vaid 56 meetrit, on tunduvalt lühem kui tegelik Rostov-Don, mis kuulus Projekt 636.6 klassi ja oli 73,8 meetrit pikk. See erinevus on ilmselge isegi satelliidipiltidel, viidates sellele, et venelased ei pingutanud, et mudel näeks realistlik välja. Detailide puudumist rõhutab veelgi asjaolu, et mudeli suurus ei vasta isegi vanemate Projekt 877 allveelaevade, nagu Alrosa, mõõtmetele, mille pikkus on 72,6 meetrit.