Postimehe loetumad tehnikalood aastal 2018

Üsna mitu loetavuse tipulugu on seotud uue ID-kaardiga ja vana ID-kaardiga seotud turvaprobleemidega. Neist loetumas andsime lihtsalt teada, et uus ID-kaart tõesti tuleb.

Aprillis andsime teada, et internetis on kättesaadav umbes 215 000 Eesti internetikasutaja konto ja paroolidega otsitav andmebaas ning jagasime ka linkis, kus igaüks saab kontrollida, ega tema ohvrite sekka ei kuulu.

Eesti kasutajate andmed pärinevad kokku 1,4 miljardi konto seast, mis on aastatel 2004–2017 lekkinud ligi 250 erinevast e-teenustest ja ettevõttest. Andmebaasi looja sõnul pärinevad need juba varem keskkondades LinkedIn, Yahoo ja Dropbox lekkinud kasutajaandmetest. Näiteks on seal üle 120 000 hot.ee aadressi, aga ka 176 aadressi Tartu Ülikooli kliinikumist, 169 aadressi Tallinna Tehnikaülikoolist, 140 aadressi Tallinna linnavalitsusest, 95 aadressi Eesti Rahvusringhäälingust ja nii edasi.

Aprillis tegime põhjalikuma probleemloo sellest, et käärid Eesti peamise eduloo ehk e-riigi ülalpidamiseks vajamineva raha ja valitsuse rahakoti võimaluste vahel pole iial olnud nii suured kui praegu, ning selle tagajärjel on elutähtsad infosüsteemid kokkukukkumise äärel.

Olukord on rahaliselt selline, et riiklike infosüsteemide riist- ja tarkvara elushoidmine ja arendamine võtab näiteks käesoleva aasta riigieelarvest ligi 135 miljonit eurot. Kokku on see 1,31 protsenti riigieelarvest – palju vähem, kui me kulutame näiteks riigikaitsele.