ID-kaardi kroonika: abikaasade tegelik loomus löövat välja pärast lahutust

Tuletame alustuseks meelde, mis toimus aastaid tagasi. Eesti riik on seni ID-kaardi tootmise lepinguid sõlminud kokku viiel korral, kusjuures esimesed kolm toimusid suure tõenäosusega ilma igasuguste hangeteta.

Aasta 2001 – sõlmiti esimene leping Eesti Vabariigi ja TRÜB AG vahel; Aasta 2006 – valitsuse korralduse alusel sõlmiti teine leping kodakodus- ja migratsiooniameti ning TRÜB AG vahel; Aasta 2010 – valitsuse loa alusel sõlmiti kolmas leping politsei- ja piirivalveameti ning TRÜB AG (mille aastal 2015 omandas ettevõte nimega Gemalto) vahel; 23. november 2015 – politsei- ja piirivalveamet kuulutas välja salastatud riigihanke ja saatis sellel osalemise kutsed turvakanaleid pidi vaid neljale väljavalitud ettevõttele: Giesecke & Devrient, Morpho, Gemalto (endine TRÜB AG) ja Oberthur. 2016. aasta kevadel tunnistati edukaks Safran Morpho pakkumine, kuid kaks ülejäänud hankel osalenut aga vaidlustasid selle kohtus ja see otsus tühistati. November 2016 – PPA täpsustas pakkumuste hindamise kriteeriume ja tehnilisi tingimusi ning alustas 2016. aasta novembris lepingu sõlmimiseks uut hanget, mille võitis Prantsusmaa ettevõte IDEMIA (endine Oberthur), kes alustaski käesoleva aasta detsembrist uute ID-kaartide tootmist. Ka selle hanke tulemusel 27. aprillil sõlmitud 40-miljoniline eping vaidlustati konkurentide Gemalto ja Safrani poolt kohtus, kuid PPA otsus jäi püsima.

Postimees kirjutas asjaolust, et Lääne suurettevõtted on Eesti politsei kohtusse kaevanud 2017. aasta 8. juunil. Täpselt neil päevil hakkasid suure tõenäosusega juhuse tahtel suhted politsei ja Gemalto hapuks minema ka muudel põhjustel: üha rohkem hakkas eri akendest laekuma sõnumeid selle kohta, et meie ID-kaart ei olegi nii turvaline, kui seni raudkindlalt arvatud on.

Ja et sõjakirves oli juba välja kaevatud, siis vehiti sellega avalikkuse ees mõlemalt poolt üha suurema hooga. Kuni selleni välja, et teoreetilist kiibinõrkust nimetati ulatuslikuks turvakriisiks. Aga see jäi kõik möödunud aastasse, vaatame parem, milliseid arenguid tõi kaasa aasta 2018.

Võtmesündmused olid järgmised:

19. jaanuar – selgus, et politsei on tagasi võtnud oma soovituskirja Gemaltole ja võttis talt õiguse end siinse edulooga reklaamida. PPA leidis, et Gemalto käitumine ja hoiakud ID-kaardi kriisi lahendamise valguses ei anna võimalust jätkata olukorraga, kus Eesti soovituskirjad oleksid endiselt tõesed ja usaldusväärsed.

9. mai – ID-kaardi kiibinõrkuse avastanud Tšehhi teadlane käis Eestis ja paljastas muu hulgas, et ID-kaardi vea teadvustamine jõudis Eesti ametivõimudeni tänu alkohoolsele joogile nimega õlu. Kogu muu maailm teadis sellest veast juba vähemalt pool aastat enne meid ja oli jõudnud rahulikult reageerida.