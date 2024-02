Robot-juhtkoerad on võimaluseks miljonitele nägemispuudega inimestele.

Glasgow ülikool tutvustas möödunud nädalal maailmale RoboGuide'i, tehisintellektiga varustatud neljajalgset robotit, mis on mõeldud nägemispuudega inimestele. See uus areng robotkoerte valdkonnas ei tõota mitte ainult suurt ärilist edu, vaid pakub ka märkimisväärset toetust maailma ligikaudu kolmandikule miljardist nägemispuudega inimesest.