VIDEO: Põimtiibne lennuk katsetusteks valmis – kas siit tuleb lennunduse tulevikumasin

Põimtiibne lennuk on täpselt see, millele nimetus viitab – lennuki kere ja tiivad sulanduvad ühtseks sujuvaks kujundiks, mis on ristand tavalise reisilennuki ja lendava tiiva vahel. Aerodünaamilisem disain, kus praktiliselt kõik on tõstejõupind, suurendab märkimisväärselt selle kütusesäästlikkust, JetZero väidab, et nende põimtiibne lennuk kasutaks 50 protsenti vähem kütust kui standardne reaktiivlennuk.