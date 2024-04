USA farmerid: tehisaruta kobame pimeduses ja jääme vaesteks

Põllumajanduses on tööjõupuudus muutumas tõsiseks ohuks sektori elujõulisusele, mõjutades nii kasumlikkust kui ka saagikust. Lihtsalt öeldes pole piisavalt käsi, mis toidavad maailma. See on eriti märgatav probleem Ameerikas, mis on suuruselt kolmas põllumajandus maailmas, jäädes maha vaid Hiinast ja Indiast.