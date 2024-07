Lõuna Korea tegi valmis oma NASA

See plaan tugineb hiljutisele edule. Riigi esimene kosmoseuuringute missioon, Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), kannab viit teadusinstrumenti, mis koguvad andmeid Kuu ilmastiku, magnetvälja ja alaliselt varjutatud kraatrite kohta . Missioon, mis käivitati SpaceX Falcon 9 raketiga augustis 2022, oli algselt planeeritud kestma 1 aasta, kuid on pikendatud aastani 2025. Kim ütleb, et see näitab, et Lõuna-Korea teadlased võivad panustada kosmoseteadusse.