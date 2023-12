TOP 25 ⟩ Loetumad tehnikalood 2023. aastal: sõjast ja sukelpaadist Eesti oma superautoni

Aasta kõige loetum tehnikarubriigi artikkel rääkis maailmas ülipalju tähelepanu saanud kadunud sukelaparaadist Titan, milles viibinud inimesed hukkusid, kuigi veel mitmeid päevi loodeti neist mingeid elumärke saada.USA rannikuvalve ja aluse omanikfirma OceanGate teatasid oma ametlikus avalduses, et kõik pardal olnud said surma ning ookeanisügavustes on aalveeaparaat tõenäoliselt suure rõhu all lömastatud.